Elezioni Presidente della Repubblica, Salvini a pezzi trascina nel baratro il Centrodestra. Si sgretola Forza Italia (Di sabato 29 gennaio 2022) Aveva immaginato di rivoluzionare il quadro politico, insediando un Presidente della Repubblica di Centrodestra e magari velocizzando il ritorno al voto. Per provare a tornare al potere. Ma Matteo Salvini torna a casa con Sergio Mattarella, che non è certamente di Destra, confermato al Quirinale, dopo che è stato pregato – metaforicamente – in ginocchio. E, come se non bastasse, il governo Draghi resta in sella, esattamente come prima. Con una differenza: il Presidente del Consiglio avrà appuntato il comportamento ostile di Salvini verso le sue aspirazioni quirinalizie. A buon rendere, quindi. Le Elezioni del Presidente della Repubblica fanno a pezzi Salvini

