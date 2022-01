Elezioni presidente della Repubblica | diretta | Settima votazione in corso senza un' intesa Fi-Lega-5s si astengono | Pd non risponde a chiama Vertice di maggioranza salta per Conte assente

Advertising

elio_vito : Sono franco, ma non tiratore...???? - Corriere : E alle 11.33 Renzi annuncia: «Oggi gli faccio il cucchiaio» - Corriere : Il centrodestra ora è a pezzi. E Forza Italia «sfiducia» Salvini - phanormus : @MediasetTgcom24 Era già tutto molto prevedibile dal quando hanno permesso l'elezione di questo fantoccio guerrafon… - isolinafelice : RT @calandriniLT: Anche oggi la politica non è stata in grado di eleggere il #Presidente della Repubblica. L'indecenza a cui stanno assiste… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni presidente

... il risultato sarà, se non riusciranno a convincere Mattarella, che avremo undi serie B ... Certo è che se convergono su una candidatura condivisa, si apre una prateria per...... Giovanni Gronchi e le duelampo di Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi. Ma incrociando precedenti e cabala, si può ricordare che al settimo e ottavo scrutinio mai nessunè ...La diretta delle Elezioni per il Presidente della Repubblica: video streaming 7° e 8° voto per il Quirinale. Risultati e trattative dei leader, i nomi ancora in .... La situazione plastica del Parlame ...L’elezione del Presidente della Repubblica si sta trasformando in una debacle politica per il centrodestra. Eppure di tempo ne avevano avuto i tre leader per preparare una strategia. E invece si sono ...