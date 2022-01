Elezioni presidente della Repubblica | diretta | Salvini | squadra governo resti e Mattarella bis Telefonata con il premier | convocati grandi elettori

(Di sabato 29 gennaio 2022) La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l'elezione del Quirinale, cominciata alle 9,30, va verso la fumata nera con la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non...

elio_vito : Sono franco, ma non tiratore...???? - Corriere : E alle 11.33 Renzi annuncia: «Oggi gli faccio il cucchiaio» - Corriere : Il centrodestra ora è a pezzi. E Forza Italia «sfiducia» Salvini - Loredanataberl1 : RT @localteamtv: Sergio Puglia, M5S: 'Auspicabile una donna' #M5S #Elezioni #presidente #roma #localteam - OrnellaMancini1 : RT @localteamtv: Danilo Toninelli, M5S: 'Conte è regista del dossier' #M5S #Elezioni #Roma #Presidente #localteam -

Ore 9.41 : I senatori della maggioranza che sostiene il governo Draghi o non hanno finora risposto alla chiama per la settima votazione per eleggere ildella Repubblica o si stanno ...... " Avrà avuto judo ", ma l'exdel Consiglio non ha voglia di ridere, anche perchè quella ...diserti un vertice che può risolvere questo rebus che sono state per cinque giorni ledel ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 29 gennaio 2022- Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato i ...Basta con i veti, meglio chiedere a Sergio Mattarella di ripensarci e di accettare un incarico bis. A parlare è Matteo Salvini , leader ...