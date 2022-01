Elezioni presidente della Repubblica, diretta: Quirinale, si va verso il Mattarella bis. Salvini: riconfermiamolo e la squadra resti com'è. Draghi lo incontra. Renzi: stasera si chiude (Di sabato 29 gennaio 2022) La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l'elezione del Quirinale, cominciata alle 9,30, va verso la fumata nera con la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non... Leggi su ilmattino (Di sabato 29 gennaio 2022) La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l'elezione del, cominciata alle 9,30, vala fumata nera con la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non...

