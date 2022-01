Elezioni presidente della Repubblica, diretta: nuovo vertice Salvini-Letta-Conte. Il leader della Lega: lavoriamo per superare veti. Letta: centrodestra spaccato (Di sabato 29 gennaio 2022) La trattativa per il nuovo presidente della Repubblica è ancora lunga: le votazioni potrebbero prolungarsi fino a domenica. Mario Draghi, Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato (di sponda tra... Leggi su ilmattino (Di sabato 29 gennaio 2022) La trattativa per ilè ancora lunga: le votazioni potrebbero prolungarsi fino a domenica. Mario Draghi, Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato (di sponda tra...

Advertising

Corriere : E alle 11.33 Renzi annuncia: «Oggi gli faccio il cucchiaio» - Corriere : Parla con Berlusconi, litiga con Tajani: l’ira di Casellati (che voleva riprovarci) dopo lo stop - eziomauro : Elezioni presidente della Repubblica, sesta fumata nera. Valanga di voti per Mattarella. Incontri tra i leader, tor… - LuigiCornaglia : Quirinale, nel Pd i sospetti su un blitz gialloverde. L’ira di Letta su Conte e la carta del bis al Colle - MarioPolese : RT @SkyTG24: Elezione per la #PresidenzadellaRepubblica, seguiamo la settima votazione in Parlamento: -