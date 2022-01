Elezioni Presidente della Repubblica | continuano le votazioni Diretta Tp

(Di sabato 29 gennaio 2022): da ieri si procede con dueal giorno, anticipato alla mattina l’inizioprima. Si scalda il confronto tra i partiti tra una riconferma di Mattarella e la nomina, per la prima volta nella storia italiana, di una donna. 08.00 Nuova giornata di, dai ieri ne sono previste due per seduta (la prima di oggi a partire dalle 9 e 30): ieri le trattative hanno indicato la possibilità di nominare, per la priva volta nella storiana, una donna per il Quirinale: dueal giorno...

I forzisti, per esempio, ieri sera erano talmente spaventati che si sono schierati per la rielezione deldella Repubblica. Ma - pur ammettendo l'ipotesi - il capo dello Stato non avrebbe i ...In corsa anche per il Colle approfondimento Tutte le precedentideldella Repubblica Nel corso della storia della Corte Costituzionale, molte volte è stato il principio dell'...La settima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica inizierà alle 9:30: probabile l'ennesima fumata nera.Elisabetta Casellati ‘affondata’. Salvini perde. E Mattarella… Ecco il titolo e vediamo perché. Il Presidente del Senato non ce la fa, come era prevedibile. Al quinto scrutinio quirinalizio la prova d ...