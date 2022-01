Elezioni Presidente della Repubblica, c’è l’accordo: sarà Mattarella bis (Di sabato 29 gennaio 2022) sarà, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Mattarella bis. Dopo la settima fumata nera, c’è l’accordo tra i partiti, che hanno scelto di riconfermare l’attuale Presidente della Repubblica come Capo dello Stato. Sergio Mattarella oggi ha ricevuto 387 voti: ieri le sue preferenze erano state 336 di ieri. Elezioni presidenziali, sarà Mattarella bis Dalle 16:30 sono iniziate le le votazioni dell’ottava giornata: dovrebbe essere quella in cui finalmente nell’Aula di Montecitorio uscirà il nome del nuovo Presidente, confermando appunto il Mattarella bis a seguito dell’intesa raggiunta nel vertice di maggioranza. Oggi pomeriggio i capigruppo sono andati al Quirinale per chiedere la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022), salvo colpi di scena dell’ultimo minuto,bis. Dopo la settima fumata nera, c’ètra i partiti, che hanno scelto di riconfermare l’attualecome Capo dello Stato. Sergiooggi ha ricevuto 387 voti: ieri le sue preferenze erano state 336 di ieri.presidenziali,bis Dalle 16:30 sono iniziate le le votazioni dell’ottava giornata: dovrebbe essere quella in cui finalmente nell’Aula di Montecitorio uscirà il nome del nuovo, confermando appunto ilbis a seguito dell’intesa raggiunta nel vertice di maggioranza. Oggi pomeriggio i capigruppo sono andati al Quirinale per chiedere la ...

