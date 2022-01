Elezione Presidente della Repubblica | ufficiale | è Mattarella bis dopo ottava votazione

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si è conclusa l’del: sarà Sergiobis, decisiva l’avvenuta nella serata di sabato 29 gennaio.gli ultimi sette anni di mandato, quindi, è stato riconfermato il dodicesimo Capo dello Stato, che potrà continuare a sedere al Quirinale., 80 anni, aveva confermato la propria disponibilità per un secondo mandatol’incontro nelle scorse ore con i capigruppo delle varie forze politiche. Per759 voti totali, il secondo più alto di sempreSandro Pertini nel 1978 quando prese 832 voti. SportFace.

Advertising

lorepregliasco : Ma siete sicuri che l'elezione diretta del presidente della Repubblica sarebbe poi una grande idea? #Quirinale - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - gganapini : RT @NicolaLagioia: I momenti più idioti e bizantini dell'elezione del Presidente della Repubblica usati come trastullo mediatico mentre le… - Paolo24990399 : #maratonamentana Mai Visto 1 Spettacolo così Triste e Miserabile! Quest’Elezione si può paragonare allo Scudetto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Presidente

L'ottavo scrutinio è ancora in corso ma è stato superato il quorum dei 505 voti, necessario per l'. Il lungo applauso dell'Aula (quasi) unita ha sancito il mandato bis al. (news ...Luigi Einaudi (1948 - 1955) Il successore di Enrico De Nicola, e secondodella Repubblica, fu Luigi Einaudi del Partito Liberale italiano. L'avvenne l'11 maggio 1948 al quarto ...Un interminabile, commovente e fragoroso applauso ha seguito il superamento del quorum di 505 voti a favore della conferma di Sergio Mattarella a capo dello Stato Italiano. Dopo diverse fumate nere, f ...Mancava solo l’ufficialità, la notizia era già data per sicura dopo il vertice di maggioranza. Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. Dopo sei giorni, i partiti di maggioranza ...