Elezione presidente della Repubblica | la diretta della settima votazione

(Di sabato 29 gennaio 2022) Qui trovate tutti gli aggiornamenti sulla giornata politica. Chi sono i grandi elettori Come abbiamo ricostruito qui, il M5s rimane la principale truppa parlamentare con un totale di 235 grandi elettori, segue la Lega con 212. Terzo c’è il Partito democratico, che potrà contare su 154 uomini tra deputati, senatori e delegati regionali. Forza Italia si attesta a 139, seguono Fratelli d’Italia con 63 votanti, Italia Viva con 44 e Coraggio Italia con 23. In totale il centrodestra (Lega, Fd’I, Fi, Coraggio Italia, Idea-Cambiamo) si presenta con 452 elettori. Mentre il centrosinistra (considerando insieme Pd, Iv, Leu e soprattutto l’imprevedibile M5s di Conte) si attesta quasi sullo stesso numero, 451. In questo computo alcuni sottogruppi del Misto di Camera e Senato – come Leu, Noi con l’Italia e Idea – sono stati già calcolati. Come funziona il quorum per ...

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - phanormus : @MediasetTgcom24 Era già tutto molto prevedibile dal quando hanno permesso l'elezione di questo fantoccio guerrafon… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 9.30 settima votazione in Parlamento -

Su una decisione politica di assoluto rilievo, anche simbolico, come l'elezione del presidente della Repubblica, vedi in che situazione si trovano. Ma che credibilità vuoi che abbiano? Che ... L'elezione del Presidente della Repubblica si sta trasformando in una debacle politica per il centrodestra. Eppure di tempo ne avevano avuto i tre leader per preparare una strategia. E invece si sono ...