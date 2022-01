Elezione Presidente della Repubblica | c’è la svolta | i partiti lavorano su un nome

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - NomosCSP : RT @Montecitorio: ????Riprende la seduta comune del Parlamento per l'elezione del #PresidentedellaRepubblica (ottava votazione). È richiesta… - SandraRiccomi : RT @ilruttosovrano: Non è che bisognava aspettare l'elezione del Presidente della Repubblica per sapere che Salvini è un incapace. -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Presidente

Colloquio di venti minuti tra ildella Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del ... mentre alla Camera era in corso il settimo scrutinio per l'del Capo dello Stato, destinato a ...Il Parlamento torna al voto per la scelta deldella Repubblica: è l'ottavo scrutinio. Nella settima votazione sono cresciuti i voti per ilSergio Mattarella (387) dopo l'apertura al suo bis. La diretta da MontecitorioTra soddisfatti e delusi è in corso l'ottava votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Solo Fratelli d'Italia non voterà Mattarella ..."Fratelli d'Italia non voterà la riconferma del presidente uscente Mattarella per diverse ragioni. La prima è sotto gli occhi di tutti: siamo di fronte a quella che è oggettivamente un'anomalia '', co ...