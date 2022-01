Elezione del presidente della Repubblica | occhio alla giudice che per la morte di Morricella bloccò il decreto Ilva di Renzi Marta Cartabia | ministro della Giustizia Oggi due votazioni

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - Sig_Gian : Trattative affidate a personaggi del calibro politico di #Salvini e #Conte? Nel migliore dei casi l'elezione del… - dariocurcio5 : #MaratonaQuirinale Ripartono tra circa mezz'ora le votazioni per l'elezione del nuovo #PresidenteDellaRepubblica .… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione del

Ieri nuova fumata nera per l'presidente della Repubblica . Anche nella sesta votazione non è stato raggiunto il quorum pari a quota 505 . Sono stati 336 i voti per Sergio Mattarella nel ...La rosa in campo, al netto della disponibilitàpresidente Mattarella al bis o meno, sembra ... Da un lato la seconda l'bis consecutiva. Dall'altro con Draghi si torna a dover creare un ...Dal 3 al 17 febbraio, tutti i circoli del Partito Democratico del Tigullio terranno i propri congressi per l’elezione di segretari e direttivi e per l’elezione del segretario della Federazione, cui si ...Nel quinto e sesto voto per l’elezione del presidente della Repubblica ancora due fumate nere e un susseguirsi di colpi di scena. Prima la bocciatura della presidente del Senato Elisabetta Casellati, ...