Elezione del Presidente della Repubblica, Mattarella è di nuovo capo dello Stato con 759 voti: “La grave emergenza sociale, sanitaria ed economica impone senso di responsabilità” (Di sabato 29 gennaio 2022) «I doveri prevalgono sulle prospettive personali» ha detto il Presidente. Ha preso più voti che alla precedente votazione del 2015, quando venne eletto con 665 preferenze. Applausi anche per Pier Ferdinando Casini. Centrodestra lacerato Leggi su lastampa (Di sabato 29 gennaio 2022) «I doveri prevalgono sulle prospettive personali» ha detto il. Ha preso piùche alla precedente votazione del 2015, quando venne eletto con 665 preferenze. Applausi anche per Pier Ferdinando Casini. Centrodestra lacerato

