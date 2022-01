Elezione del Presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Intesa della maggioranza sul Mattarella bis. Salvini: “La chiudiamo oggi pomeriggio”. Colloquio Draghi-capo dello Stato: “Stia per il bene del Paese” (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo una mattinata frenetica e interlocutoria si è aperta la strada per un altro settenato di Mattarella (che al primo scrutinio prende 387 voti). I capigruppo alle 15 dal capo dello Stato, alle 16,30 seconda votazione Leggi su lastampa (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo una mattinata frenetica e interlocutoria si è aperta la strada per un altro settenato di(che al primo scrutinio prende 387 voti). I capigruppo alle 15 dal, alle 16,30 seconda votazione

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - librojungle : Se non altro l'elezione del #mattarella come #presidenterepubblica ha svelato che il #COVID19 #Omicron è un'influen… - RyanPhilips04 : RT @fcoin: Una donna al Quirinale sarebbe una 'straordinaria innovazione' dice quello del Papeete. Questa catastrofica elezione del PdR sta… -