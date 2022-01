Elezione del Presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Intesa della maggioranza sul Mattarella bis. Il capo dello Stato verso il sì (Di sabato 29 gennaio 2022) Si apre la strada per un altro settennato di Mattarella (che al mattino prende 387 voti). Alle 16,30 la seconda votazione (definitiva). Cartabia e Cingolani tra le proposte di Salvini. Colloquio Draghi-capo dello Stato: “Stia per il bene del Paese” Leggi su lastampa (Di sabato 29 gennaio 2022) Si apre la strada per un altro settennato di(che al mattino prende 387 voti). Alle 16,30 la seconda votazione (definitiva). Cartabia e Cingolani tra le proposte di Salvini. Colloquio Draghi-: “Stia per il bene del Paese”

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - FedericoCiacca3 : RT @CathVoicesITA: Disgustoso il comportamento della #politica in questi giorni di elezione del #PdR: ha letteralmente abbandonato il Paese… - photos_sal : RT @ilruttosovrano: Non è che bisognava aspettare l'elezione del Presidente della Repubblica per sapere che Salvini è un incapace. -