Elezione del Presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Dalle 9,30 il via alla settima votazione. Forza Italia, Centristi e Iv lavorano su Casini, verifica dei numeri (Di sabato 29 gennaio 2022) Stamani andrà in scena la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Si intrecciano le trattative, gli accordi, le riunioni. Si inizia alle 9:30. Prima sono previste le riunioni delle assemblee dei gran ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 29 gennaio 2022) Stamani andrà in scena lain Parlamento per eleggere il nuovo. Si intrecciano le trattative, gli accordi, le riunioni. Si inizia alle 9:30. Prima sono previste le riunioni delle assemblee dei gran ... sul sito.

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - Rosaria11678735 : RT @GianricoCarof: Difficile dire in concreto in cosa consista lo stile istituzionale. Più facile indicare i comportamenti che non sono im… - dabos1973 : RT @ilruttosovrano: Non è che bisognava aspettare l'elezione del Presidente della Repubblica per sapere che Salvini è un incapace. -