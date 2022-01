Elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Al via l’ottava chiama, intesa sul Mattarella bis. Il capo dello Stato verso il sì. Meloni: “Non lo votiamo. Centrodestra va rifondato”. Letta: “Bella giornata per Italia” (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo una mattinata frenetica e interlocutoria si è aperta la strada per un altro settennato di Mattarella Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo una mattinata frenetica e interlocutoria si è aperta la strada per un altro settennato di

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Dopo alcuni giorni di esperienza ormai posso dirvi con una certa sicurezza che l'elezione del Presidente della Repu… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - Flavr7 : RT @boezio_severino: La pantomima dell'elezione del presidente della Repubblica non è fine a se stessa ha iniziato a introdurre la narrazio… - cicciorosina : renzi vuole l'elezione diretta del presidente della repubblica come in egitto e in russia -