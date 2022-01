Egitto | gli Usa bloccano 130 milioni destinati alla Sicurezza Nyt | “Non rispettano gli standard sul rispetto dei diritti umani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 gennaio 2022) Rimarranno congelati i 130di dollari di fondi americani di assistenzadell’. Nonostante il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi stia tentando di inaugurare una nuova stagione nei rapporti con le opposizioni interne, con alcune scarcerazioni già attuate, come quella di Patrick Zaki, e altre che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, Washington ritiene ancora insufficienti le garanzie offerte dal Cairo in materia didei, secondo quanto scrive il New York Times citando un senatore americano e alcuni funzionari del Dipartimento di Stato. Gli aiuti erano stati bloccati temporaneamente fino al 31 gennaio già lo scorso autunno, in attesa che l’facesse di più per proteggere i ...