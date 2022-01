ECOWAS sospende il Burkina Faso

Advertising

L', che ha già chiesto la liberazione del deposto presidente Roch Marc Christian Kaboré, posto agli arresti domiciliari, così come degli altri funzionari arrestati, terrà un nuovo vertice il ...L''condanna con fermezza questo colpo di Stato ed esprime la sua profonda preoccupazione di fronte all'aumento dei colpi militari nell'area dopo quelli in Mali il 18 agosto 2020, in Guinea il ...Ouagadougou , 28 gen. (Adnkronos) - L'Ecowas (o Cédéao), la Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale, ha sospeso il Burkina Faso dopo il golpe di stato militare. E' quanto si ...La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas-Cedeao) ha deciso di sospendere dall'organizzazione il Burkina Faso dopo il colpo di stato militare. Lo ha riferito una fonte che ha c ...