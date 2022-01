(Di sabato 29 gennaio 2022) Ora è salita anche lei "col petto in su verso l'estasi delle nubi", condividendo - e ne sarà sicuramente lieta - la strada e i modi della madre cantata in uno suo ottetto. Sabato mattina si è spenta a ...

Advertising

qn_lanazione : E' morta la poetessa Cristina Annino - Aostaoggi : Un evento on line per ricordare la poetessa Ilse Weber, morta ad Auschwitz -

Ultime Notizie dalla rete : morta poetessa

La Nazione

Sabato mattina si è spenta a Roma laCristina Annino , all'anagrafe Cristina Fratini. Circa tre anni fa un inedito nel 'Lunario di desideri' curato da Vincenzo Guarracino per le edizioni De ...da Giuseppe Palma (avvocato, poeta e scrittore) e Caterina Andriola (naturopata,e scrittrice) riceviamo e pubblichiamo. L'AQUILA - Il professor Ettore Catalano è stato ... trovatain una ...Scomparsa a Roma la poetessa toscana. Sta per uscire un volume di studi sulla sua opera Firenze, 29 gennaio 2022 - Ora è salita anche lei "col petto in su verso l'estasi delle nubi", condividendo - e ...