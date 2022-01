È Mattarella il “nuovo” presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) All’ottava elezione Mattarella raccoglie 759 voti. L’elezione del “nuovo” presidente della Repubblica è un successo per il Pd. Letta: “Scelta di generosità”. Mattarella è il presidente più votato dopo Sandro Pertini. Sette anni fa, il 31 gennaio 2015, ottenne 665 voti La svolta per il Mattarella bis è Leggi su periodicodaily (Di sabato 29 gennaio 2022) All’ottava elezioneraccoglie 759 voti. L’elezione del “è un successo per il Pd. Letta: “Scelta di generosità”.è ilpiù votato dopo Sandro Pertini. Sette anni fa, il 31 gennaio 2015, ottenne 665 voti La svolta per ilbis è

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - Firenze01_01_01 : In diretta da Palazzo Chigi Il nuovo #presidenterepubblica #Mattarella #Mattarellabis #Quirinale - Luigi_Di_Genna : Di nuovo Mattarella presidente. Mi sa che ha fatto un sacrificio. -