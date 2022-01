È finita l’era del denaro gratuito (Di sabato 29 gennaio 2022) Per quasi due anni le banche centrali di tutto il mondo hanno immesso nel sistema finanziario globale una quantità di denaro senza precedenti. La risposta alla pandemia da parte della Federal Reserve, della Banca centrale europea e di altre grandi istituzioni ha prodotto una grande inflazione che adesso si sta provando a ridurre intervenendo sui mercati. A un certo punto, verso la fine dello scorso anno, sembrava che lo stimolo delle banche centrali sarebbe durato praticamente per sempre. Era ovviamente una percezione, o forse una speranza, per qualcuno, ma non era un auspicio realistico. Oggi, infatti, sembra di essere passati dall’altra parte del tavolo: i mercati sono in contrazione e le previsioni dicono che i tassi di interesse aumenteranno di quattro volte nel 2022 dopo mesi e mesi di tagli. «È la fine dell’era del denaro ... Leggi su linkiesta (Di sabato 29 gennaio 2022) Per quasi due anni le banche centrali di tutto il mondo hanno immesso nel sistema finanziario globale una quantità disenza precedenti. La risposta alla pandemia da parte della Federal Reserve, della Banca centrale europea e di altre grandi istituzioni ha prodotto una grande inflazione che adesso si sta provando a ridurre intervenendo sui mercati. A un certo punto, verso la fine dello scorso anno, sembrava che lo stimolo delle banche centrali sarebbe durato praticamente per sempre. Era ovviamente una percezione, o forse una speranza, per qualcuno, ma non era un auspicio realistico. Oggi, infatti, sembra di essere passati dall’altra parte del tavolo: i mercati sono in contrazione e le previsioni dicono che i tassi di interesse aumenteranno di quattro volte nel 2022 dopo mesi e mesi di tagli. «È la fine deldel...

