Due anni dopo il ricovero della coppia cinese lo Spallanzani vede la primavera

AGI - Una telefonata da un hotel nel rione Monti, che segnalava due ospiti di nazionalità cinese, parte di un gruppo proveniente dalla provincia di Hubei, che manifestava febbre ed altri sintomi. L'arrivo di un'ambulanza con a bordo il personale e la strumentazione già attrezzati in biocontenimento. Poi i tamponi e la positività accertata della coppia, il tracciamento del resto del gruppo. La prima volta in Italia, un mese prima del dramma di Codogno, Bergamo e la Val Seriana. A due anni di distanza dal ricovero dei primi due pazienti certificati Covid, l'Istituto Lazzaro Spallanzani ha voluto fare il punto della situazione, con una cerimonia in cui sono state ricordate anche le vittime della pandemia di Sars-Cov2.

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Giuliano Amato eletto nuovo presidente della Corte Costituzionale E' Giuliano Amato il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Torinese, 83 anni, professore emerito di diritto pubblico comparato, più volte ministro, ha all'attivo due mandati da presidente del Consiglio nel 1992 - 1993 e nel 2000 - 2001. Nominato da Giorgio Napolitano il ...

Corte Costituzionale: Giuliano Amato è il nuovo presidente Giuliano Amato, torinese, 83 anni, due volte Presidente del Consiglio e più volte ministro, già Presidente dell'Antitrust, professore emerito di diritto pubblico comparato è il nuovo Presidente della Corte Costituzionale. Lo ha ...

Covid, due anni fa la scoperta in Italia. La biologa: "Così isolammo il virus"

Vasco Rossi: "Io, 40 anni fa al Festival di Sanremo..."
Il 29 gennaio di 40 anni fa si esibiva per la prima volta al Festival di Sanremo Vasco Rossi. La canzone era Vado al massimo e si classificò, male, ma riuscì a piazzarsi tra le finaliste del sabato se ...

Due anni dal ricovero dei coniugi cinesi allo Spallanzani per Covid: “Ci sentiamo fortunati” Nella mattinata di oggi si è celebrato il secondo anniversario dal ricovero della coppia di coniugi cinesi, i primi due casi di covid 19 accertati ...

