Draghi s’intesta il risultato «Bella notizia per gli italiani»

(Di domenica 30 gennaio 2022) «La rielezione di Mattarella è una splendidaper gli», dice Marioappena finito lo spoglio. «Sono grato al presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato». Lui è entrato in conclave Papa ed è uscito cardinale. Per mesi ha ritenuto la sua ascesa al Colle quasi come una cosa naturale, anche per via della larghissima maggioranza che sostiene il suo governo. E invece appena lunedì i giochi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.