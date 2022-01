Dove giocheranno i tennisti italiani a febbraio? Le agende di Berrettini | Sinner | Sonego e tutti gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 29 gennaio 2022) Gli Australian Open 2022 si concluderanno con l’attesissima finale in programma domani (domenica 30 gennaio, ore 09.30) tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Rafael Nadal. Sul cemento di Melbourne si assegna il primo Slam della stagione, ma non ci sarà il tempo per rifiatare perché il tennis non conosce soste durante l’anno e ci attende un mese didavvero di fuoco. Sono tanti i tornei in programma nelle prossime settimane, diamo uno sguardo alle kermesserivedremo all’opera i giocatori. Matteo, reduce dalla semifinale persa contro Nadal agli Australian Open, ripartirà dal torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, in programma dal 14 al 20sulla terra rossa della metropoli brasiliana. A seguire l’impegno all’ATP 500 di Acapulco (21-27, ...