(Di sabato 29 gennaio 2022) Uno deipresenti nella card della Royal Rumble, evento che sarà di scena questa notte, vede affrontarsi per il Raw Women’s Championship la campionessae la sfidante, che si è guadagnata quest’opportunità vincendo un triple threatBianca Belair e Liv Morgan. Unche mette pressione in un’intervista rilasciata al sito Wrestlinginc.com,ha affermato che nell’ultima settimana ha dovuto anche prepararsi a livello mentale per arrivare al meglio per il suoBig Time Becks. Inoltre la wrestler scozzese ha rimarcato il fatto di come tutto ciò stia avvenendo velocemente per lei e quindi ha sentito un po’di nervosismo addosso, ecco le sue parole: “Ho ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Doudrop: 'Ero molto nervosa all'annuncio del mio match contro Becky Lynch' - -

Ultime Notizie dalla rete : Doudrop Ero

In una recente intervistaha dichiarato che questo match con te è in caldo da 15 anni, da ... Io migià fatta un nome in Europa, in America, in Giappone, in Canada. Lei ha guardato questa ...In una recente intervistaha dichiarato che questo match con te è in caldo da 15 anni, da ... Io migià fatta un nome in Europa, in America, in Giappone, in Canada. Lei ha guardato questa ...WWE Royal Rumble 2022 info streaming video e tv: anche la campionessa di Impact Mickie James nella rissa reale femminile! Reigns vs Rollins!Royal Rumble 2022: anteprima del secondo PPV dell'anno in casa WWE. La Road to WrestleMania ha finalmente inizio ...