Doppia cessione per la Juventus: in arrivo 60 milioni di euro! (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juventus sarebbe pronta a salutare a piazzare un doppio colpo in uscita. Dejan Kulusevski sarebbe ad un passo dal Tottenham: gli Spurs, infatti, avrebbero messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro e l'intesa sarebbe molto vicina. FOTO: Getty – Kulusevski Juventus Il grande protagonista di questa trattativa sarebbe Fabio Paratici: l'ex Direttore sportivo della Juve vorrebbe l'esterno a tutti i costi. Nel mirino degli Spurs ci sarebbe anche Bentancur: per l'ex Boca Juniors sarebbero pronti 20 milioni di euro cash (il 30% della rivendita è da versare al club argentino, ndr). La trattativa tra bianconeri e Tottenham è incentrata soprattutto su Kulusevski. Bentancur ha tanti estimatori anche da altre squadre di Premier.

