Advertising

Agenzia_Ansa : Spotify 'sfratta' Neil Young dopo il rifiuto del cantante di venire a più miti consigli sulla sua obiezione a resta… - ZPeppem : RT @boni_franco: @DaniaFalzolgher @FabioGaruccio @OfficialTozzi Anche Joni Mitchell, dopo Neil Young vuole lasciare Spotify. La grande, im… - StraNotizie : Dopo Neil Young anche Joni Mitchell vuole togliere la sua musica da Spotify - OfficialTozzi : RT @boni_franco: @DaniaFalzolgher @FabioGaruccio @OfficialTozzi Anche Joni Mitchell, dopo Neil Young vuole lasciare Spotify. La grande, im… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli 'Fake news su Covid', anche Joni Mitchell vuole lasciare Spotify Dopo Neil Young… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Neil

11.14 Un'australiana torna sul tetto dello Slam di casa44 anni, dal successo del 1978 di Chris O'presente sugli spalti. Ashleigh Barty conquista il suo terzo Major in carriera, vincendo la ...Joni Mitchell con i Grammy Awards - Ansa . Anche Joni Mitchell,Young, ritira la sua musica da Spotify perch non vuole condividere la piattaforma con "The Joe Rogan Experience", uno dei più seguiti podcast del palinsesto statunitense, accusato di ...Melbourne Park festeggia la sua nuova campionessa. Battuta Collins in due set, rimontando da 1-5 il secondo. Terzo Slam su tre superfici diverse ...Australian Open, Ashleigh Barty si prende la scena nel torneo di casa: battuta Collins con i punteggi di 6-3; 7-6 (2).