Dopo il siluro sulla Casellati | quadro politico ribaltato Cav | Renzi | Toti e Calenda | il retroscena

(Di sabato 29 gennaio 2022) Rischia di essere un voto-epoca quello che ha visto, ieri, respingere la presidente del Senato Elisabetta Albertinella corsa al Quirinale. Nel senso che, attorno al passaggio, doloroso, che si delinea nei numeri che mancano al centrodestra, si potrebbe consumare il primo passo verso un cambio di schema. Lo si percepisce dalla caccia ai franchi tiratori. All'indice finisce l'aria centrista, anzi, «l'ingorgo centrista» come lo definisce Gianfranco Rotondi, iscritto al gruppo di Forza Italia ma battitore libero nel sogno della Bandiera Bianca. E proprio lì si addensa l'attenzione, nello psicodramma che vive il centrodestra subitol'incidentePresidente del Senato. Lo fa capire, per esempio, il battibecco in transatlantico tra Giovannie Ignazio La Russa. Con l'ex ministro della Difesa che ...