Donatella Rettore torna Sanremo dopo 28 anni e racconta la malattia: "Testimonio la vita" (Di sabato 29 gennaio 2022) "Sono venuta a Sanremo a testimoniare la vita , a portare leggerezza e musica da ballare: stiamo andando verso la primavera, il peggio è passato , anche nella mia vita". Donatella Rettore torna sul ... Leggi su quotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) "Sono venuta aa testimoniare la, a portare leggerezza e musica da ballare: stiamo andando verso la primavera, il peggio è passato , anche nella mia".sul ...

Advertising

qn_carlino : Sanremo 2022, Donatella Rettore torna a cantare dopo tumore al seno: 'Testimonio la vita' - xsilviuz : La canzone di Donatella Rettore e Ditonellapiaga è totally alvitz - Ghibli380 : RT @niccolab: Quindi “I have a dream”: che #Mattarella dica pubblicamente alle forze politiche «ARRANGIATEVI» come una Donatella Rettore qu… - niccolab : Quindi “I have a dream”: che #Mattarella dica pubblicamente alle forze politiche «ARRANGIATEVI» come una Donatella… - zazoomblog : Sanremo 2022: Il mistero della lite tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Ecco che cosa è successo - #Sanremo #2… -