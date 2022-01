Domenica In | ospiti bomba per la prossima puntata

(Di sabato 29 gennaio 2022) Mara Venier torna a farci compagnia nel weekend: scopriamo insieme quali saranno gliimperdibili diIn. Questo weekend sarà tutto nelle mani di Mara Venier, la quale per l’appuntamento del 30 gennaio non soffrirà neanche la concorrenza con la consuetadi Amici. A seguito della scoperta di tamponi positivi infatti, Maria De L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

pinostra : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 30 gennaio 2022: scaletta e anticipazioni - telodogratis : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 30 gennaio 2022: scaletta e anticipazioni - Il_Negro_ : Domenica ce toccano 6 #tuttimasky e 1 donna, ma pe' riequilibbra' mpochetto Fazio cita la Jolanda e la Filippa come… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Sabato 29 e domenica 30: tutti gli ospiti di '#Verissimo' e di Silvia Toffanin su #Canale5 - GenteVipNews : “VERISSIMO” OSPITI E ANTICIPAZIONI DI SABATO 29 E DOMENICA 30 GENNAIO -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica ospiti

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra glidi oggi anche Pino Insegno, con la sua simpatia e il suo racconto di vita. Ma conosciamolo ...In,...Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Tra glidi oggi anche Pino Insegno, con il suo talento e la sua simpatia. Ma conosciamo meglio l'ex ...a Buonae a ...Sul proprio sito ufficiale il Venezia ha pubblicato tutte le informazioni relative all’acquisto dei biglietti per la gara di domenica 6 Febbraio con il Napoli. Per il settore ospiti prevendita partir ...Diretta Sudtirol Legnago Salus streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 24^ giornata di Serie C.