Djokovic | tra mistero dei tamponi e trono traballante

Leggi su agi

(Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Chissà se il titolo di “cittadino onorario” della città montegrina di Budva appena ricevuto da Nolecon tanto di bagno di folla e discorso commossso del sindaco (“Hai dimostrato con i tuoi sforzi e il tuo lavoro come lottare per la famiglia e per le persone”) potrà ricompensare in qualche modo lo smacco per la cacciata dall'Australia, per la potenziale vittoria mancata, e anche quello relativo all'esito della finale tra Nadal e Medvedev, una batosta per Nole, comunque vada. Se lo spagnolo vincerà segnerà anche il record dei 21 Slam vinti (Nole è a 20, ex aequo con lui e con Federer). Se vincerà il russo, oggi numero due del mondo, ildel serbo, numero 1 del ranking dal 3 febbraio del 2020, quasi due anni, inizierà seriamente a traballare: secondo il calcolo dei punteggi Atp Medvedev diventerebbe il numero uno del mondo il 21 ...