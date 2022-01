Dimenticano la bandierina | guardialinee di Cile-Argentina sospesi

Leggi su sportface

(Di sabato 29 gennaio 2022) Una maglia catarifrangente usata al posto delle bandierine tradizionali. Per questo motivo i duedi, Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa, sono statiper quattro mesi dalla CONMEBOL. I due ufficiali di gara avrebbero dimenticato lain hotel, decidendo così di optare per una soluzione ‘fatta in casa’ che però è piaciuta poco ai vertici del calcio sudamericano. La punizione è giustificata dal mancato possesso delle “attrezzature di base per svolgere il proprio lavoro, mettendo a rischio il normale sviluppo del gioco” . La sospensione sarà valida per tutte le competizioni, quindi anche per la Copa Libertadores. SportFace.