Diletta Leotta | dramma personale | “Mi si è bloccato…”

Leggi su topicnews

(Di sabato 29 gennaio 2022), bionda atomica, giornalista sportiva e rubacuori. Il suo aspetto fisico le ha causato non pochi problemi. Infatti attraversò un periodotico. Siamo abituati a vederla sorridente e dall’aspetto prorompente, la abbiamo vista a bordo campo e sul palco dell’Ariston, ma la bella, ha dovuto pagare un conto molto salato per il suo aspetto fisico che gli ha creato non pochi problemi.a lavoro, è molto brava sul lavoro, la sua parlantina da speaker radiofonica non passa inosservata, ma ciò che più ricordano di lei sono i suoi fidanzati famosi. Come non ricordare la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman? La storia ha popolato le pagine dei giornali di ...