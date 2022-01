Dietro la contesa per il Quirinale c'è ancora la lezioni di Machiavelli (Di sabato 29 gennaio 2022) Il modo della contesa sull’elezione della presidenza della Repubblica, e il sistema di governo che l’ha preceduta e preparata, insegnano due lezioni politiche cruciali, versioni aggiornate delle osservazioni di Niccolò Machiavelli sul principe. Prima lezione: l’aspirante principe si guardi dal far pesare la propria superiorità su rivali e cortigiani. Seconda lezione: niente è più micidiale di rivali e cortigiani frustrati e risoluti a far pesare la propria inferiorità. Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) Il modo dellasull’elezione della presidenza della Repubblica, e il sistema di governo che l’ha preceduta e preparata, insegnano duepolitiche cruciali, versioni aggiornate delle osservazioni di Niccolòsul principe. Prima lezione: l’aspirante principe si guardi dal far pesare la propria superiorità su rivali e cortigiani. Seconda lezione: niente è più micidiale di rivali e cortigiani frustrati e risoluti a far pesare la propria inferiorità.

