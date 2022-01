Delia Duran e il dramma mai raccontato prima: lacrime al GF Vip (Di sabato 29 gennaio 2022) La concorrente chiacchieratissima del Grande Fratello Vip Delia Duran è tornata a far parlare di sé con una confessione davvero strappalacrime che ha commosso molti telespettatori. Ecco il dramma vissuto da Delia Duran. Delia Duran ha recentemente raccontato un episodio della sua vita particolarmente doloroso risalente alla sua infanzia che ha turbato il pubblico del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 29 gennaio 2022) La concorrente chiacchieratissima del Grande Fratello Vipè tornata a far parlare di sé con una confessione davvero strappache ha commosso molti telespettatori. Ecco ilvissuto daha recentementeun episodio della sua vita particolarmente doloroso risalente alla sua infanzia che ha turbato il pubblico del L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

fra2301 : RT @ssolskeen: Manila il rispetto dallo prima tu, invece di parlare di cose intime inerenti a Soleil, all'orecchio e in giro e di cose da f… - ragazzaastranaa : RT @Marta_Francesca: E quando il 15 marzo Alex Belli e Delia Duran con un champagne rideranno alla faccia nostra per averci preso per il cu… - _Miss_Marple : Ma vi rendete conto la presa per i fondelli? Hanno cancellato la vera storia di Delia Duran affinché non si indaga… - tella_vale : RT @Marta_Francesca: E quando il 15 marzo Alex Belli e Delia Duran con un champagne rideranno alla faccia nostra per averci preso per il cu… - Rov64827300 : RT @Marta_Francesca: E quando il 15 marzo Alex Belli e Delia Duran con un champagne rideranno alla faccia nostra per averci preso per il cu… -