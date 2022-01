Delegazione delle Regioni da Mattarella per chiedergli di restare: c’è Emiliano I capi dei gruppi parlamentari di maggioranza hanno rivolto l'appello al presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) L'articolo Delegazione delle Regioni da Mattarella per chiedergli di restare: c’è Emiliano <small class="subtitle">I capi dei gruppi parlamentari di maggioranza hanno rivolto l'appello al presidente della Repubblica</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 29 gennaio 2022) L'articolodaperdi: c’è Ideidil'al proviene da Noi Notizie..

Advertising

LorenzGiannini : Una delegazione di governatori, tra cui il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, e di pre… - cislfirenzeprat : RT @ci_gori: Una delegazione stamani a Marradi per esprimere vicinanza e portare anche un aiuto concreto al presidio delle - cislfirenzeprat : RT @CislToscana: Una delegazione @FNPCISLToscana stamani a #Marradi per dare vicinanza e un sostegno concreto al presidio delle lavoratric… - InasToscana : RT @CislToscana: Una delegazione @FNPCISLToscana stamani a #Marradi per dare vicinanza e un sostegno concreto al presidio delle lavoratric… - ci_gori : Una delegazione stamani a Marradi per esprimere vicinanza e portare anche un aiuto concreto al presidio delle -