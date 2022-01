Decreto Sostegni Ter: Mascherine Ffp2 e Test Antigenici Gratuiti (Di sabato 29 gennaio 2022) Pubblicato il Decreto Sostegni ter in Gazzetta Ufficiale. Stanziati per la sicurezza a scuola 19 milioni di euro. Tra le misure di sicurezza gratuite per la scuola vi sono, oltre ... Leggi su youreduaction (Di sabato 29 gennaio 2022) Pubblicato ilter in Gazzetta Ufficiale. Stanziati per la sicurezza a scuola 19 milioni di euro. Tra le misure di sicurezza gratuite per la scuola vi sono, oltre ...

Advertising

fattoquotidiano : Decreto Sostegni ter, M5s alza i toni contro Draghi: “Ci dissociamo da modifiche su Superbonus ed extra profitti da… - VerdeGiuseppe4 : RT @LaVeritaWeb: Il decreto elimina la possibilità di cessioni illimitate del credito di imposta, già negate a Industria 4.0. In questo mod… - Uleprr : RT @LaVeritaWeb: Il decreto elimina la possibilità di cessioni illimitate del credito di imposta, già negate a Industria 4.0. In questo mod… - ENRICO27218318 : RT @LaVeritaWeb: Il decreto elimina la possibilità di cessioni illimitate del credito di imposta, già negate a Industria 4.0. In questo mod… - Davjd_S : RT @LaVeritaWeb: Il decreto elimina la possibilità di cessioni illimitate del credito di imposta, già negate a Industria 4.0. In questo mod… -