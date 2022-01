Dalla Spagna | il Manchester City prepara una maxi-offerta per Dybala

(Di sabato 29 gennaio 2022) A riportarlo è Fichajes, che parla di un agguerritissimosu Pauloa zero per quest’Estate Pauloe la Juventus si incontreranno a Febbraio per parlare del rinnovo. Il calciatore Argentino sembrerebbe scontento della situazione rinnovo, con la Juventus che sembrerebbe intenzionata ad abbassare l’esborso economico della trattativa. Stando a quanto riportato L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

Commenta per primo Sono ore calde per la definizione del trasferimento di Vedat MuriqiLazio al Maiorca : l'attaccante kosoravo è pronto a giocare in, con la formula del prestito oneroso a 500.000 euro e un diritto di riscatto fissato a 10,5 milioni.C'è ancora qualche giorno di tempo per definire le posizioni di alcuni giocatori. Il calciomercato della Juventus non è ancora finito. L'arrivo di Dusan Vlahovic ha fatto andare in visibilio i tifosi ...A riportarlo è Fichajes, che parla di un agguerritissimo Manchester City su Paulo Dybala a zero per quest'Estate ...La trattativa per il trasferimento di Castillejo dal Milan al Valencia ha subito uno stop: intanto un altro club prova a inserirsi su Samu.