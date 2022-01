Dal sogno di Berlusconi all’ultima speranza Casini | tutti gli “impallinati” nella corsa al Colle

(Di sabato 29 gennaio 2022) Candidati di bandiera, corteggiati ma mai proposti, tirati per la giacchetta, più o meno votati senzafagocitati, e bruciati, nel caos delle trattative per il Quirinale

Advertising

chiarag94 : RT @StefanoGuerrera: il mio sogno? Un Mattarella selvatico che dichiari dal nulla: “SAPETE CHE C’È? ORA V’ATTACCATE AL CAZZO PERCHÉ IO HO… - thatjoker_ : RT @hellomartina0: Il 40% dei tweet di oggi 'Sogno vedere Delia che vince su Soleil' secondo voi che fa? Si mette a piangere? Ma riprendete… - larabettini1974 : RT @hellomartina0: Il 40% dei tweet di oggi 'Sogno vedere Delia che vince su Soleil' secondo voi che fa? Si mette a piangere? Ma riprendete… - SoleLoSa : RT @hellomartina0: Il 40% dei tweet di oggi 'Sogno vedere Delia che vince su Soleil' secondo voi che fa? Si mette a piangere? Ma riprendete… - AntonellaFede15 : RT @hellomartina0: Il 40% dei tweet di oggi 'Sogno vedere Delia che vince su Soleil' secondo voi che fa? Si mette a piangere? Ma riprendete… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal sogno

La Stampa

... 'andava bene per l'Italia che uscivafascismo. Spero che Mattarella possa essere l'ultimo eletto così. Il mioè vederlo eletto dai cittadini, e questo impone riforme costituzionali", ha ...... a partiresuo centrodestra, con una possibile candidatura che ha di fatto paralizzato i giochi fino all'ultimo. Poi la rinuncia all'impossibiledi una vita, a malincuore e con tanto di ...Sebastian Giovinco vicino al ritorno in campo: “Ci ha chiarito che non si tratta di soldi e questo elimina un grosso ostacolo” ...L'attaccante spagnoli, Diego Costa, molto vicino in passato alla Salernitana pare sia vicino a rientrare in Spagna: Valencia interessato ...