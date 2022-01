Dal Kurdistan alla Bielorussia fino all’Italia | l’odissea di Taman e la speranza che rinasce

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 29 gennaio 2022) Aladin arrivò dBosnia nel 1995, Mustafa dSiria una settimana fa e ora anche, che il suo viaggio l’ha iniziato nelIraqueno, suo Paese d’origine, è arrivato in Italia in cerca di un futuro. Atterrato a Bologna due giorni fa è dal capoluogo emiliano che inizierà la nuova vita di questo bambino di 8 anni a cui una malattia congenita ha costretto all’amputazione degli arti inferiori, sostituiti da protesi, e per la sua sorellina Tanya di 11 mesi, per la quale si teme la stessa patologia. Dopo la prima notte trascorsa nel nostro Paese il piccolosi è detto “finalmente felice”. E mentre gioca con i fratelli, o viene coccolato dai volontari della Croce Rossa, il cui aiuto e intervento è stato fondamentale per portarlo qui in Italia, non si potrebbe dire altrimenti. Finalmente ...