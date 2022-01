Dakota Johnson: “Mi rifugio nel cinema perché se penso alla realtà mi deprimo” (Di sabato 29 gennaio 2022) Dakota Johnson regina del Sundance 2022, dove ha presentato due film interpretati e prodotti da lei: Am I OK? e Cha Cha Real Smooth. Al Sundance 2022, Dakota Johnson si sdoppia in quattro. La star delle saga delle 50 sfumature e dell'acclamato La figlia oscura è interprete e produttrice di due film presenti in programma, Cha Cha Real Smooth e Am I Ok?. Due progetti che non potrebbero essere più diversi: in Cha Cha Real Smooth, l'attrice interpreta la madre di un'adolescente autistica che stringe amicizia con un ventiduenne, animatore di party ebraici, alla ricerca del suo posto nel mondo. Am I Ok?, interpretato anche da Kiersey Clemons, Sonoya Mizuno e con la partecipazione di Tig Notaro in un gustoso cameo, è una riflessione … Leggi su movieplayer (Di sabato 29 gennaio 2022)regina del Sundance 2022, dove ha presentato due film interpretati e prodotti da lei: Am I OK? e Cha Cha Real Smooth. Al Sundance 2022,si sdoppia in quattro. La star delle saga delle 50 sfumature e dell'acclamato La figlia oscura è interprete e produttrice di due film presenti in programma, Cha Cha Real Smooth e Am I Ok?. Due progetti che non potrebbero essere più diversi: in Cha Cha Real Smooth, l'attrice interpreta la madre di un'adolescente autistica che stringe amicizia con un ventiduenne, animatore di party ebraici,ricerca del suo posto nel mondo. Am I Ok?, interpretato anche da Kiersey Clemons, Sonoya Mizuno e con la partecipazione di Tig Notaro in un gustoso cameo, è una riflessione …

