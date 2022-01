Dai Puffi a Lucky Luke: i nuovi passaporti del Belgio rendono omaggio al mondo del fumetto. Ecco come saranno – Video (Di sabato 29 gennaio 2022) Da Tintin ai Puffi, da Blake&Mortimer a Boule e Bill, fino a Lucky Luke, Spirou e Largo Winch. Il passaporto belga si rifà il look e rende omaggio al mondo del fumetto. Le pagine non saranno più monotone, ma animate, appunto, dai personaggi dei fumetti. L’idea – ha spiegato il ministro degli Esteri Sophie Wilmès – è quella di “rappresentare il nostro paese, la sua arte e la sua cultura”, con un “tocco di talento, competenza, umiltà, umorismo”. Le immagini contengono elementi di sicurezza aggiuntivi, che portano il numero totale dei meccanismi e dispositivi anti-frode a 48, dai 24 precedenti. Il documento conterrà inoltre un codice a barre per i dati personali del titolare. Il prezzo resta invariato, 65 euro per gli adulti e 35 per i minori. Il passaporto con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Da Tintin ai, da Blake&Mortimer a Boule e Bill, fino a, Spirou e Largo Winch. Il passaporto belga si rifà il look e rendealdel. Le pagine nonpiù monotone, ma animate, appunto, dai personaggi dei fumetti. L’idea – ha spiegato il ministro degli Esteri Sophie Wilmès – è quella di “rappresentare il nostro paese, la sua arte e la sua cultura”, con un “tocco di talento, competenza, umiltà, umorismo”. Le immagini contengono elementi di sicurezza aggiuntivi, che portano il numero totale dei meccanismi e dispositivi anti-frode a 48, dai 24 precedenti. Il documento conterrà inoltre un codice a barre per i dati personali del titolare. Il prezzo resta invariato, 65 euro per gli adulti e 35 per i minori. Il passaporto con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dai Puffi Dai Puffi a Lucky Luke, il passaporto belga diventa 'a fumetti' Diverse doppie pagine del documento sono dedicate agli eroi del fumetto locale, da Tintin ai Puffi, ... che portano il numero totale dei meccanismi e dispositivi anti - frode a 48, dai 24 precedenti. ...

Dai Puffi a Lucky Luke, il passaporto belga diventa 'a fumetti' Adnkronos Dai Puffi a Lucky Luke I fumetti sul passaporto Il passaporto belga cambia veste grafica e rende omaggio al mondo del fumetto. L’idea – ha spiegato il ministro degli Esteri Sophie Wilmès – è quella di "rappresentare il nostro paese, la sua arte e l ...

Dai Puffi a Lucky Luke, il passaporto belga diventa 'a fumetti' Il passaporto belga cambia veste grafica e rende omaggio al mondo del fumetto. L'idea - ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Sophie Wilmès - è ...

