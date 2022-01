Da Firenze attaccano Commisso | “Siamo alle solite | ennesimo affare con il male assoluto”

(Di sabato 29 gennaio 2022) La Curva Fiesole ha rilasciato un comunicato ufficiale con toni durissimi per commentare la cessione da parte della Fiorentina di Roccodi Dusan Vlahovic alla Juventus. Di seguito il comunicato: “E così. Un altro piccolo uomo senza p, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il “popolo viola” fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori ai rivali storici. Non ci stupiamo più di niente e non ci strapperemo certo i capelli per aver perso l’buffone. Ma una domanda vogliamo farla alla persona a cui un’intera comunità ha dato totale fiducia. A Lei Presidente”. “Cosa le hanno raccontato ...

