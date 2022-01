Advertising

Pall_Gonfiato : #Cuadrado furioso con i #tifosi della #Colombia: ecco le sue dure dichiarazioni - junews24com : Milan Juve, Pioli furioso per il mancato giallo a Cuadrado - -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado furioso

Juventus News 24

... che ha provato in ogni modo a normalizzare il ruolo di Dybala mettendolo sostanzialmente sullo stesso piano die Bernardeschi, De Sciglio e Perin : ma pure l'amministratore delegato ...... l'errore di Alex Sandro, il Bonucci. Testa di nuovo al campionato, dove i bianconeri sono ... Szczesny;, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Arthur, McKennie, Bentancur; Kulusevski, Dybala; ...Grandi proteste da parte di Stefano Pioli, che avrebbe invece voluto un giallo ai danni del colombiano Pomo della discorsia un fallo di Cuadrado ai danni di Tonali, non sanzionato dall’arbitro. Ascolt ...Ascolta la versione audio dell'articolo Grandi proteste da parte di Stefano Pioli per la mancata sanzione da parte dell’arbitro all’indirizzo di Juan Cuadrado in Milan-Juve Attimi tesi in Milan-Juve q ...