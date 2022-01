Crisi Ucraina, gli scenari possibili dell’invasione russa: da dove potrebbe attaccare Mosca (Di sabato 29 gennaio 2022) Il timore cresce, mentre c’è chi ritiene che l’escalation nella Crisi russo-Ucraina – che sconvolgerebbe di fatto gli attuali equilibri geo-politici – possa ancora essere evitata. Di certo gli scenari sul tavolo sono molteplici. A ricostruirli oggi il Corriere della Sera. Ricordando le posizioni degli attori in campo: «Vladimir Putin non ha ancora deciso se usare le forze militari ammassate contro l’Ucraina. C’è ancora spazio per la diplomazia», dice Lloyd Austin, segretario alla Difesa americana. «Chiaramente ora è in condizioni di farlo», avverte però il capo del Pentagono in conferenza stampa. «I russi hanno a disposizione un largo ventaglio di possibilità per attaccare l’Ucraina», sostiene il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, in collegamento da Bruxelles ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Il timore cresce, mentre c’è chi ritiene che l’escalation nellarusso-– che sconvolgerebbe di fatto gli attuali equilibri geo-politici – possa ancora essere evitata. Di certo glisul tavolo sono molteplici. A ricostruirli oggi il Corriere della Sera. Ricordando le posizioni degli attori in campo: «Vladimir Putin non ha ancora deciso se usare le forze militari ammassate contro l’. C’è ancora spazio per la diplomazia», dice Lloyd Austin, segretario alla Difesa americana. «Chiaramente ora è in condizioni di farlo», avverte però il capo del Pentagono in conferenza stampa. «I russi hanno a disposizione un largo ventaglio dità perl’», sostiene il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, in collegamento da Bruxelles ...

