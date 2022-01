Crisi Ucraina, Boris Johnson offre alla Nato truppe, navi da guerra e jet (Di domenica 30 gennaio 2022) L’annuncio è arrivato direttamente da Boris Johnson. In un comunicato il primo ministro del Regno Unito ha offerto alla Nato di dispiegare in Europa quella che viene definita dalla stampa britannica una «ingente» quantità di truppe, armi, navi da guerra e jet. Tutto per bloccare la Crisi ai confini dell’Ucraina. L’obiettivo sarebbe quello di mandare un messaggio a Vladimir Putin: «Questo pacchetto invierebbe un chiaro messaggio al Cremlino: non tollereremo la loro attività destabilizzante e staremo sempre al fianco dei nostri alleati della Nato di fronte all’ostilità russa». L’offerta sarà presentata alla Nato la prossima settimana e potrebbe raddoppiare il numero dei ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) L’annuncio è arrivato direttamente da. In un comunicato il primo ministro del Regno Unito ha offertodi dispiegare in Europa quella che viene definita dstampa britannica una «ingente» quantità di, armi,dae jet. Tutto per bloccare laai confini dell’. L’obiettivo sarebbe quello di mandare un messaggio a Vladimir Putin: «Questo pacchetto invierebbe un chiaro messaggio al Cremlino: non tollereremo la loro attività destabilizzante e staremo sempre al fianco dei nostri alleati delladi fronte all’ostilità russa». L’offerta sarà presentatala prossima settimana e potrebbe raddoppiare il numero dei ...

