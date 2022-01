Covid | ultime news Calano terapie intensive -42 e ricoveri ordinari -160 | 377 morti

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute, si registrano 137.147 nuovi contagi. Il tasso di positività è stabile al 13,7%. Come spiega l'Iss, il rischio di finire in terapia intensiva per i no-vax è 27 volte di più dei vaccinati con booster. Dal monitoraggio emerge un calo dell'incidenza e dell'Rt. In arrivo la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-di Pfizer

UDINE. In Friuli Venezia Giulia sono 4.193 i nuovi casi diregistrati nelle24 ore, con 14 persone decedute. Nel dettaglio, il bollettino regionale di sabato 29 gennaio riporta che su 8.966 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.067 nuovi ...... ossia non riesce a produrre o addirittura distrugge la molecola che gioca un ruolo chiave contro la tempesta di citochine tipica delle forme gravi di- 19. Questo accade perché non vengono ...Nell’ultima settimana dal 22 al 28 gennaio ... dopo i 40 anni, di morire a causa del Covid.Un milione e 680mila over 50 no vax, scattano sanzioni. Senza copertura 6,4 milioni. 30% dei 5-11enni ha fatto 1/a dose ROMA, 29 GEN - A 48 ore dallo scattare delle sanzioni per i no vax, un milion ...