Covid, scuole e quarantene: si cambia. Resta la mascherina all'aperto, il caso discoteche (Di sabato 29 gennaio 2022) Domani il consiglio dei ministri, si studia invece di abolire tout court la Dad anche nella scuola primaria per i bambini vaccinati Leggi su lastampa (Di sabato 29 gennaio 2022) Domani il consiglio dei ministri, si studia invece di abolire tout court la Dad anche nella scuola primaria per i bambini vaccinati

StampaTorino : Covid nelle scuole del Piemonte: focolai aumentati del 700% in una settimana - GaetanoGorgoni : #Covid, Fedele: “200 casi al giorno nelle scuole. #Omicron più pericolosa per i bambini”. 2.209 nuovi casi in… - Emanuele676 : @terronible Cancellare il COVID a penna non è che mi pare una gran considerazione della scuola, anche tralasciando… - Emanuele676 : @terronible @giorgiogilestro @RobiVil @Lady_Tremaine_8 @ProfLopalco @PiazzapulitaLA7 Probabile, visto quanto a ness… - San_Gavino : San Gavino, altri casi di Covid nella scuole secondarie e dell’infanzia: lezioni sospese -