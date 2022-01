Covid, Omicron ha una variante sorella: BA2, già arrivata in Italia (Di sabato 29 gennaio 2022) Una nuova variante del Covid è arrivata anche in Italia: si tratta della sotto-variante della Omicron chiamata BA.2. E' altrettanto veloce nel diffondersi, ma non è ancora chiaro se sia meno aggressiva. Non è l'unica sorella della Omicron: ci sono anche BA.1 e BA.3, come indicano le grandi banche dati che immagazzinano le sequenze del virus SarsCoV2, come NextStrain e Gisaid, tanto che alcuni esperti parlano di una versione ipermutata del virus SarsCoV2 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 29 gennaio 2022) Una nuovadelanche in: si tratta della sotto-dellachiamata BA.2. E' altrettanto veloce nel diffondersi, ma non è ancora chiaro se sia meno aggressiva. Non è l'unicadella: ci sono anche BA.1 e BA.3, come indicano le grandi banche dati che immagazzinano le sequenze del virus SarsCoV2, come NextStrain e Gisaid, tanto che alcuni esperti parlano di una versione ipermutata del virus SarsCoV2 L'articolo proviene da Firenze Post.

