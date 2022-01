Covid. Omicron 2, è presente in 9 Regioni italiane: ecco quali (Di sabato 29 gennaio 2022) Omicron 2 sbarca in Italia, dove è presente in 9 Regioni ed è pari all’1% delle sequenze classificate come Omicron. Lo evidenzia l’indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. In particolare la sottovariante di Omicron Ba.2, è stata segnalata in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. “E’ di un certo interesse il fatto che in questa indagine siano state rilevate 21 sequenze riconducibili al lignaggio BA.2, che è causa di più del 50% di infezioni da Sars-CoV-2 in alcuni Paesi Europei tra i quali, in particolare, la Danimarca”, conclude l’Iss. “La variante Omicron è ormai largamente predominante nel nostro Paese, si rileva in ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)2 sbarca in Italia, dove èin 9ed è pari all’1% delle sequenze classificate come. Lo evidenzia l’indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. In particolare la sottovariante diBa.2, è stata segnalata in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. “E’ di un certo interesse il fatto che in questa indagine siano state rilevate 21 sequenze riconducibili al lignaggio BA.2, che è causa di più del 50% di infezioni da Sars-CoV-2 in alcuni Paesi Europei tra i, in particolare, la Danimarca”, conclude l’Iss. “La varianteè ormai largamente predominante nel nostro Paese, si rileva in ...

